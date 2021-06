Urbanização dos distritos rurais da Feira, caso da Matinha

Há oito anos (2013) a Prefeitura de Feira de Santana ampliou mais uma vez os limites urbanos da sede do município e criou então mais seis bairros na cidade: Vale do Jacuipe, Pedra Ferrada, CIS Norte, Mantiba, Registro e Chaparral.

Para a oficialização dos bairros diminuiu o território rural do município que já havia sofrido transformação com a criação em 2008 com a criação do distrito rural da Matinha, desmembrado do território de Maria Quitéria e incorporando outros ao perímetro urbano, como as áreas próximas ao bairro do Papagaio. Feira tem oito distritos rurais.

A mancha urbana que se vê no mapa cresce para a zona norte onde também está o primeiro povoamento de que se tem notícia na região, o de São José das Itapororocas hoje sede do distrito de Maria Quitéria. Com esse crescimento direcionado acompanhando principalmente a margem direita (entre a BR-116 e o Rio Pojuca) o distrito da Matinha (a sede, povoados e localidades) tornou-se o mais próximo de Feira.

Essa proximidade apressou a urbanização, diminuiu as áreas de agricultura de subsistência, incorporou valores culturais urbanos ao cotidiano rural. A Matinha está, para alguns, em uma zona de transição acelerada do rural para o urbano que se reflete em todos os segmentos da vida.

Na moradia, por exemplo, a historiadora Railma Santos, em seu trabalho de pesquisa sobre quilombolas da Matinha, anota especificamente a construção de muros altos nas residências como uma evidência dessa característica urbana que se forma naquela sociedade rural.

A propriedade das terras e o papel da agricultura familiar na economia local também estão presentes como componentes desse processo de contração do território rural em Feira.

O jornalista Andre Pomponet fez um levantamento em dados IBGE que ” traduzem a imensa desigualdade no meio rural feirense, ignorada pela maioria da população: somente sete propriedades em Feira detinham (em 2006, ano do Censo) 4,9 mil hectares das terras rurais do município”.

O loteamento das áreas, nos moldes do marketing e estética urbanas têm sido a preocupação de um dos moradores do distrito, o ex-vereador Marialvo Barreto que nas redes sociais tem feito denúncias sobre o ‘capital especulativo imobiliário’ avançando sobre as propriedades rurais.

O tema é muito vasto.

Na foto que ilustra esta postagem está a creche municipal na sede do distrito rural da Matinha.