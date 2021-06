Bar de João Pinheiro em Tiquaruçu

no distrito de tiquaruçu

o bar de joão pinheiro mantém a arquitetura da época.

na década de 1930 o povoado foi importante no sistema econômico de cultivo e comércio do fumo em feira de santana.

‘seu joão’ tem cerca de 90 anos.é o respeitável ancião do lugar. o mundo de tiquaruçu passa na porta dele.

está ali desde aqueles tempos. os de agora são outros.

e a conversa continua até a hora da missa na igreja da recém criada paróquia de são vicente de tiquaruçu.