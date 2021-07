Romildo Alves faz cordel sobre a Ponte da Matinha – O trem que nunca chegou

“Uma ponte solitária

Feito donzela sem sono

Com o coração a espreita

Do seu verdadeiro dono

Olhando o tempo passando

Vendo seu rosto enrugando

No espelho do abandono”.

Vem aí…

*O TREM QUE NUNCA CHEGOU*

Em companhia do repórter fotográfico Reginaldo Tracajá, do engenheiro civil Jaime Cruz e do jornalista Jânio Rêgo, fui aos limites dos municípios de Feira de Santana e Coração de Maria, exatamente no leito do Rio Pojuca, região da Matinha, próximo ao povoado da Linha.

Eu não tinha noção da beleza geográfica desse rio e daquela região. Sem contar com a “cereja do bolo”, a história ou as histórias que este recorte geográfico guarda, sem se dar conta, talvez.

Aliás, esse é o objetivo da viagem, reportar um pouquinho dessas histórias que se entrelaçam com a história de *O trem que nunca chegou*, título do meu próximo cordel, solicitado pelo inquieto jornalista Jânio Rêgo, a quem muito se deve esse achado e os que dele se derivam.

Aguardem!!!

Romildo Alves é escritor, poeta, cordelista, graduado em Letras pela UEFS é autor de uma dissertação sobre o poeta popular Chico Pedrosa

Confira a série completa: O trem que nunca chegou na Feira