Roberto Kuelho planeja fazer videoclipe na Ponte da Matinha

O sucesso do videoclipe da música Namoridos(clique) ainda está no ar mas ao conhecer a Ponte da Matinha, o cantor e compositor Roberto Kuelho logo expressou o desejo de fazer “alguma coisa em vídeo…um clipe nesse lugar poético“.

Roberto Kuelho foi até o rio POJUCA, na divisa entre os Municípios de Coração de Maria no distrito da Matinha a convite do Blog da Feira e em companhia de Dagoberto Freitas e Antônio Rosevaldo, na semana passada.

A ponte da Matinha faz parte de um complexo de estradas ferroviárias do qual fez parte a antiga Estação Nova de Feira de Santana do ramal que iria entroncar à altura de Irara-Água Fria com a ferrovia que liga Salvador a Juazeiro.

Veja o vídeo: