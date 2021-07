Dagoberto Freitas: “só faltou colocar os dormentes e a linha”

“Só faltou colocar os dormentes e a linha de ferro para que passasse o trem”, constatou o professor Dagoberto Freitas, na visita à Ponte Ferroviária da Matinha,destacando o nível de finalização em que estavam as obras do ramal ferroviário do qual faz parte a Ponte e que ligaria a Estação Nova em Feira de Santana à Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco (EFBSF).

Dagoberto é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, graduado em engenharia civil e doutor em Física. Ele foi até o RIO POJUCA a convite do Blog da Feira em companhia do colega dele, também professor na UEFS, Antônio Rosevaldo e do cantor e compositor Roberto Kuelho.

Para Dagoberto esse estágio em que chegou a estrada ferroviária e a sua paralisação abrupta mostra a falta de planejamento em relação a serviços de infraestrutura para a população e a economia das regiões.

“Esse projeto – disse o professor (veja o vídeo) – foi interrompido por uma decisão de governo, de Estado: acabar com as ferrovias”.

Veja o vídeo: