Baio, Bié, sanfoneiros e forró na Feira

Baio do Acordeon, André Galdino, é uma referência pra todo o mundo do forró e da sanfona em Feira de Santana.

Muita gente fora desse mundo só ‘descobriu’ Baio no Primeiro Festival de Sanfoneiros da Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas Baio é patrimônio setentão desse ‘espírito do forró’ que permeia a formação cultural do povo feirense. Forró está no sangue do feirense, diz o jornalista Zadir Porto, ele mesmo cantor e compositor desse estilo.

Luiz Gonzaga vinha a Feira como se vai à feira, comprava carne-de-sol no Centro de Abastecimento com João do Ouro e seu filho o ex-vereador Genésio Serafim, recebeu título de cidadão e aqui também conheceu Baio. E lhe deu uma sanfona branca que não estava na ‘Veraneio’ em que ele viajava pelo Nordeste mas chegou a Feira como encomenda dias depois.

O Festival de Sanfoneiros que realçou Baio nas últimas décadas em Feira, foi um achado cultural que, não tivesse tropeçado, teria tomado de Caruaru o título de ‘Capital do Forró”…mas o destino das cidades é como o da gente, vai por caminhos súbitos…Quem diria, por exemplo, que eu iria conhecer Baio e Bié dos 8 Baixos, ao mesmo tempo, na praça do Tropeiro, na barraca de Dona Bárbara numa, daquelas, segunda-feira…? (encontrei o jornalista Edson Borges cobrindo para A Tarde um episódio naquele trecho).

No auge do sucesso de Jacinto Limeira, que popularizou o instrumento de sopro, o trombone, no forró, o arranjador e sanfoneiro das músicas era um baixinho discreto, na dele, em fantástica intimidade com o instrumento, chamado André Galdino.

Baio sempre foi sanfoneiro, músico. Desde menino, quando começou com o pai. Prodígio. Didi do Chorinho, reconhecido instrumentista em Feira adora a sutil inteligência musical de Baio. Antes da pandemia não era difícil encontrar os dois, aos domingos, fazendo dupla no Bar de Renatão, no Parque Sabiá.

E foi lá no bar de Renatão que Uyatã Rayra entregou o CD de Bié dos 8 Baixos a Baio do Acordeon. Baio, com Matheus e Vivaldo resgataram o grupo ‘Os Bambas do Nordeste” e nesse dia faziam um ensaio descontraído.

Veja o vídeo:

Feira é assim.