Calçadas largas na Marechal revitalizam a feira-livre

Ao contrário do projeto do BRT que provocou indignação na cidade ao propor a destruição do canteiro central da avenida Getúlio Vargas, as obras de reforma em curso no centro de Feira de Santana privilegiam claramente os pedestres em detrimento da circulação de veículos.

É assim que na Rua Recife, descida para o Shopping Popular e o Centro de Abastecimento suas calçadas são alargadas e a via para a passagem de veículo reduzida, da mesma forma na avenida Senhor dos Passos, coração do comércio varejista formal.

Na Marechal Deodoro, as calçadas largas tendem a reforçar, de maneira confortável uma das vocações da rua: o comércio informal de frutas e verduras, a famosa ‘Feirinha da Marechal’.

Haviam as barracas fixas que foram retiradas.Permanecem os feirantes que como mostra a foto ocupam apenas uma parte da calçada deixando amplo espaço para a circulação de pedestres que era uma das maiores reclamações por quem defendia a expulsão da feira livre que ali existe tradicionalmente.