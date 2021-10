As instituições estão funcionando em Feira de Santana?

É antiético e imoral a inércia das instituições em feira de Santana diante do caos e do Direito de ir e vir. Há quatro dias o município não tem transporte público operando, mas o problema não é recente e piora a cada ano. As pessoas estão jogadas a própria sorte e sendo manipuladas como objetos de manobra de eleições partidárias.

É preciso resgatar a lucidez da reivindicação e da indignação diante do desrespeito, negligência, da falta de organização e seriedade com o transporte público, saúde, educação… dentre tantos Direitos que estão em desatenção do poder público.

O sucateamento das instituições é gritante. Hoje, dia 27/11/2021, além da falta de transporte público, também está paralisado o atendimento de saúde no município, por falta de pagamento de salários aos funcionários, o que parece ter virado rotina, pois as queixas estão constantes.

O povo clama aos representantes do poder público que assumam as responsabilidades ou peçam para sair.