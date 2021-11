Sobre o destino do Coreto da Praça do Lambe-Lambe

As obras na praça do Lambe-Lambe parecem já estar terminadas. Pelo menos as partes cimentadas (que não são poucas!), como os pisos e os bancos, estão lá novinhos, dividindo espaços, entradas e saídas dessa enorme praça central, no coração mesmo, de Feira de Santana. É uma praça grande espaçosa. Nas laterais dela, o freguês e o visitante podem fazer uma rica feirinha de frutas frescas para a família, da melhor qualidade.

Nas grandes árvores que essa praça tem, a Prefeitura não mexeu, estão todas lá. Ainda bem, né?, não surgiu um mané iluminado desses com a solução urbanística mágica dos estacionamentos para carros.

Os veículos não estão sendo privilegiados pelo Projeto Centro e isso irrita o senso comum apaixonado por carros. Esses motoristas estão estacionando em calçadas e impedindo fluxos de vias como a Conselheiro Franco porque insistem em fazer fila dupla. Feira tem uma ignorância entranhada no meio fio dessa cidade…

A Prefeitura também não mexeu no Coreto. Informa o secretário Carlos Brito, do Planejamento, e “chefão” do projeto que está reconfigurando as principais ruas do centro histórico da cidade que a restauração do Coreto será na segunda etapa do projeto quando serão também restaurados o da Matriz e o da Praça Froes da Mota.

É…Feira privilegiada, tem três coretos, todos três tombados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.

Esse do Lambe-Lambe é o mais antigo, foi o primeiro a ser construído em 1915 pelo intendente coronel Bernardino Bahia, e tombado pelo IPAC há 19 anos, 5 de novembro de 2002. Até o fechamento da praça para essa reforma o Coreto funcionava como um bar e lanchonete. Sem nenhum zelo nem relevância. Até placa de cervejaria foi colocada na estrutura.

Agora ainda não há definição quanto à utilização futura do Coreto. O da Matriz, o menor dos três, é isolado pelos gradis que cercam a igreja, virou um enfeite silencioso e cinza do adro da Catedral, e usado’ de caju em caju’, na festa de Sant’Anna e afins. Mas a praça do Lambe-Lambe é aberta, como devem ser todas as praças…