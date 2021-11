Cordel ‘Ponte da Matinha’ apresentado pelo autor na Semana de Letras da UEFS

O autor do cordel sobre a Ponte da Matinha, Romildo Alves, apresentou a obra, baseada nas reportagens do Blog da Feira e de uma visita in loco que o poeta fez acompanhado de diversas pessoas, durante uma live (AQUI) na Semana das Letras que está acontecendo na Universidade Estadual de Feira de Santana.

Romildo fez referência ao cordel para pontuar a integração de sua arte com aspectos, pessoas e locais da cidade de Feira de Santana. A Ponte da Matinha é uma obra ferroviária inacabada na zona rural de Feira de Santana, perdida e esquecida no meio do mato.

A XVIII Semana de Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) começou segunda-feira (8), com o tema “Portal das Letras: Caminhos e vivências da escrita e linguagem no sertão“, trazendo os saberes e talentos de Feira de Santana e região através da produção de cultura, arte e literatura.

O evento acontece até hoje, sexta-feira, 12.É uma realização do Diretório Acadêmico de Letras (Dalet) e do Departamento de Letras e Artes da Uefs (DLA/Uefs), e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana em parceria com a Produtora cultural “Pipas Liter’arts”.

Acompanhe a programação AQUI