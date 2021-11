Ana da Maniçoba é homenageada pelo seu legado na valorização da cultura Feirense

Hoje (22) Ana Beirão, a famosa Ana da Maniçoba, recebeu uma linda e justa homenagem, o Certificado de reconhecimento pelo seu legado na valorização da cultura Feirense. A homenagem foi feita no Seminário Sabores & Saberes do Sertão, por Getúlio Andrade o presidente do SindFeira de Santana, logo após a palestra: “Mandioca, Versatilidade de uso como oportunidade de negócios” do renomado pesquisador da Embrapa Joselito Motta, sobre mandioca. Também estava presente, Angélica Dias, gerente do Senac Feira de Santana.

Ana da Maniçoba ficou muito feliz e emocionada com a homenagem, ela que aniversaria esta semana, quarta-feira dia 24 de novembro e completa 83 anos de vida dedicados ao trabalho, gastronomia e a cultura do município de Feira de Santana. Esta gigante referência de mulher, cidadã, comerciante do ramo da gastronomia tradicional da cidade, proprietária do restaurante mais antigo do município, Rainha da maniçoba, cidadã que trabalhou e contribuiu positivamente para a cultura, história e valorização do município. Mãe, avó, bisavó, por sobrinhos é chamada de tia mãezinha porque a todos ela trata como filha. Coleciona troféus, medalhas de honra ao mérito… E a sua notoriedade ultrapassa fronteiras e continentes, pois já foi tema de matérias internacionais. Mas o que mais a torna cativante é a maneira humana e respeitosa de tratar todo ser humano com amor.

Parabéns, Ana da maniçoba, você merece todas as honrarias e Feira de Santana tem orgulho de tê-la como patrimônio vivo da Cidade e da Bahia.

Na foto estão: Getúlio Andrade (presidente do SindFeira de Santana, Sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Feira de Santana), Joselito Motta (pesquisador de mandioca da Embrapa), Ana da maniçoba, Laila Beirão (neta de Ana da Maniçoba) e Angélica Dias (gerente do Senac Feira de Santana).