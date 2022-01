Roda-de-conversa na Quixabeira reúne anciões da Matinha

Guda Moreno e Yuri do Carmo fizeram as provocações, a partir de uma entrevista que os dois haviam feito antes com Dona Dara em sua própria residência, e assim abriu-se a primeira roda-de-conversa com anciões, griôs, ou seja, as pessoas mais velhas da comunidade da Matinha dos Pretos que estavam ali presentes no terreiro da Associação Coleirinho da Bahia, em uma manhã de domingo, para relatar memórias mais antigas acerca da formação e da vida do lugar e da comunidade, principalmente a que se auto reconhece como quilombola.

Os mais experientes eram o centro das atenções mas ali estava um encontro de gerações de famílias que se entrelaçam por laços sanguíneos, de origem e de trabalho. As ancestralidades, os parentescos, o trabalho, o samba, a fé, as festas, o Tanque, as baraúnas, o Cruzeiro, a peste que assolou o Jacu, a formação do povoado e o auto-reconhecimento como gente quilombola descendente dos escravos da antiga fazenda Candeal.

Muitos assuntos e lembranças, que foram se cruzando nas falas de Dona Antônia, Dona Petronila das Virgens, Dona Chica, Loura, Zuquinha, das Neves, Lila, e outras pessoas além das citadas.A ideia de Guda é registrar em audio-visual o máximo de depoimentos de pessoas mais idosas da comunidades.

A roda permite resgatar também a história mais recente que envolve o auto reconhecimento quilombola e seu o despertar entre famílias e moradores de agricultores e agricultoras. Uma das mulheres que falou referenciou como importante nesse processo uma professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Maria Ângela Nascimento.

A Matinha dos Pretos (com a oficialização da área distrital, foi abolida “dos Pretos”) sempre se destacou em Feira tanto pela proximidade como pela produção agrícola e cultural peculiar. Antes era um povoado e aglomerados rurais do distrito de Maria Quitéria.

A Matinha vai fazendo e contando sua história. As fotos são de Yuri do Carmo.