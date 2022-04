Começam hoje audiências públicas para LDO 2023

Começam hoje no auditório da Secretaria Municipal da Saúde as audiências públicas que visam ouvir a sociedade civil para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Feira de Santana para o ano 2023. A LDO deste ano foi o motivo do conflito entre o Poder Executivo e Legislativo. As audiências serão realizadas tanto na sede como nos distritos, obedecendo o cronograma a seguir:

DIA 18

Horário: 8h30, Regiões Administrativas I, II e III (sede) auditório da Secretaria Municipal de Saúde;

Horário: 14h30, Regiões Administrativas IV e V (sede) auditório da Secretaria Municipal de Saúde;

DIA 19

Horário: 9h, distrito de Jaguara, Clube Polivalente – sede do distrito;

Horário: 15h, distrito de Governador João Durval Carneiro (Ipuaçu), Creche Maria de Lourdes Almeida Machado;

DIA 20

Horário: 9h, distrito de Bonfim de Feira, Biblioteca Municipal Godofredo Leite Filho;

Horário: 14h, distrito de Maria Quitéria/São José, sede do CRAS – Rua Padre Epifânio, nº 06;

DIA 26

Horário: 9h, no distrito de Tiquaruçu, Mercado Municipal de Tiquaruçu;

Horário: 15h, no distrito de Matinha, Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite;

DIA 27

Horário: 9h, no distrito de Humildes, Biblioteca Municipal Raquel de Freitas Araújo;

Horário: 15h, no distrito de Jaíba, Colégio Municipal Ambrósio Bispo de Araújo.