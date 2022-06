O ‘Tanque da Matinha’ é um bem cultural público. O crescimento urbano/imobiliário da sede do distrito é uma ameaça natural à preservação dessa fonte/reservatório que remonta às origens do povoamento desta zona rural de Feira de Santana. O lugar é também referência imaterial, presente na memória e na “historialização” do lugar. O caminho do homem e sua moradia é o caminho das águas. Hoje o ‘Tanque da Matinha’ não tem a mesma função preponderante no abastecimento d’água. É patrimônio simbólico do Distrito.

