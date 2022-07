O Flu de Feira em 6º lugar na Taça Brasil

Nem todo mundo sabe, mas o Fluminense de Feira já figurou entre os dez primeiros colocados numa competição nacional. Foi em 1964, quando a equipe – campeã baiana no ano anterior – ficou em sexto lugar na extinta Taça Brasil. Tudo bem que o Touro do Sertão disputou só três jogos e acabou eliminado sem maiores delongas. Mas essa foi a melhor colocação do tricolor feirense em toda a sua trajetória em competições nacionais.

O Fluminense só entrou na disputa nas quartas-de-final, para enfrentar o Ceará. O time de Fortaleza, por sua vez, vinha de dois mata-matas contra equipes do Nordeste, enfrentando Confiança e Náutico, que ficaram pelo caminho. Mas esses times venderam caro a vaga, pois só foram eliminados no terceiro jogo, o extra.

O time feirense também encarou três vezes os cearenses. No primeiro jogo, em 17 de outubro de 1964, na Bahia, deu Touro do Sertão: 2 a 1, com gols de Carlinhos e Dedé. William descontou para o Vozão. A escalação do Fluminense: Mundinho; Misael, Hilton e Silas; Val e Ari; Dedé, Chinesinho, Renato (Veraldo), Almeida e Carlinhos.

Faltava o jogo da volta, marcado para o dia 25 de outubro, em Fortaleza, no Presidente Vargas. Para avançar às semifinais, bastava um empate para o Touro do Sertão. Mas o time não conseguiu segurar os cearenses: 2 a 0 para o Vozão, gols de Gildo e Val, que marcou contra. A equipe feirense foi a campo com uma escalação mais cautelosa: Gustavo; Misael, Hilton, Val e Silas; Chinesinho e Ari; Dedé, Renato (Almeida), Carlinhos e Neves.

O regulamento, à época, não previa eliminação pelo saldo de gols, o que favoreceria o Ceará. Foi necessário, portanto, disputar uma terceira partida, o famoso jogo extra. Quem vencesse, avançava para enfrentar o Flamengo nas semifinais. O jogo foi no próprio Presidente Vargas, em 27 de outubro.

O Ceará repetiu a dose: 2 a 0 novamente. Carlito e Gildo balançaram as redes. O Touro do Sertão foi escalado com Gustavo, Misael, Hilton, Val e Silas; Adilson e Ari; Dedé, Almeida, Carlinhos e Neves. Com o resultado, o tricolor voltou para a Princesa do Sertão eliminado e o alvinegro credenciou-se para encarar o Flamengo. Perdeu os dois jogos, mas o Flamengo, na final, não resistiu ao imbatível Santos de Pelé, que sagrou-se tetracampeão.

Por quê o Fluminense de Feira teve o privilégio de entrar só nas quartas-de-final? É que o desempenho do Bahia na edição anterior – foi vice-campeão da Taça Brasil em 1963 – garantiu lugar cativo para o representante baiano a partir daquela fase. O detalhe é que esse representante era sempre o campeão estadual.

Como quem levantou o caneco do Baianão em 1963, surpreendentemente, foi o Fluminense de Feira, o Esquadrão de Aço ficou de fora da disputa. E acabou assegurando ao Touro do Sertão – pela primeira e única vez em sua história – vaga no Top 10 do futebol brasileiro bicampeão mundial até então…