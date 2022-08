Jornal ‘Na Balada’ e o Vaqueiro na Praça dos Remédios

Ruy Barcellos tinha uma movimentada página no face, dirigia uma agência de modelos, e editava esse jornal ‘Na Balada’. No exercício do meu desapego a papéis velhos, anotações miúdas, prejuízos e contas pagas e não pagas, esse passado reciclável de tempos em tempos, encontrei essa peça valiosa, que não me desfiz e fica nos meus arquivos nada implacáveis. Na Balada em papel! Ruy distribuía gratuitamente, tinha seus clientes cativos no comércio,, havia sido durante muito tempo um famoso produtor de festas em Feira. Era fácil encontrá-lo no miolo do centro da cidade, andando, observando, conversando. flanando por ruas e becos da Feira de Santana. Foi dele a foto que flagrou a escultura do vaqueiro deterioriada e que deu origem a essa escultura nova de ferro, do artista Danilo Freitas cuja sugestão é que seja colocada na praça dos Remédios. Ruy faleceu em 2016

