Vaqueiro na Praça dos Remédios: escultura ganhou concurso da Prefeitura de Feira

Bote o Vaqueiro na Praça dos Remédios. “O Vaqueiro”, escultura em ferro do artista Danilo Freitas foi escolhida através de concurso público aberto pela Secretaria Municipal de Cultura, na gestão do jornalista Edson Borges, atual secretário de Comunicação do governo de Feira de Santana.

O concurso atendeu a um apelo e movimento do artista plástico Márcio Punk, que reclamava a substituicão da que existia na calçada do início da avenida Olímpio Vital, no centro da cidade, que caiu “de podre” já que era na verdade um relés manequim de loja coberto com fibra de vidro que foi colocado lá em 1998 quando da inauguração da avenida feita pelo Governo do estado. Márcio Punk, entrou em cena com uma performance com ele no pedestal e logo em seguida, utilizando um manequim de lojas da marechal, vestiu calça e jaleco, colocou chicote na mão e chapéu na cabeça e pregou no pedestal vazio deixado pelo vaqueiro velho. Milhares de pessoas que passam ali todos os dias se divertiram com a escultura-protesto que durou poucos dias.(saiba mais clique aqui)

O aço moldado pelas ferramentas do arquiteto e artista Danilo Freitas deu forma à escultura do vaqueiro montado no cavalo que, ao ser observado em diferentes ângulos, mostra estar em movimento. É uma peça muito bonita apropriada para espaços abertos.

O largo ou praça dos Remédios foi um dos primeiros locais a ficarem prontos nas reformas por que passa o centro da cidade. Vazia, sem nenhum adorno de qualquer espécie, o calçadão defronte à histórica Igreja dos Remédios terá um embelezamento especial com a escultura.

A nossa sugestão já ganhou reforço na imprensa aqui e em Salvador. Neste domingo, o jornal A Tarde, na coluna do jornalista Levi Vasconcelos abriu espaço para apoiar a ideia.