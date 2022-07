Bote o Vaqueiro no lugar da Polícia e a Praça dos Remédios vai ficar mais bonita

A escultura do Vaqueiro já está pronta há mais de dois anos, está armazenada em algum depósito da Prefeitura que não interessa aqui onde seja: de onde ela esteja, com a benção de Deus, saia desse retiro e seja colocada na Praça dos Remédios, eu te peço, Senhor, Amém? Ao invés desse mondrongo da Polícia que lá está, metendo medo, pisando botas, tirando a visão dos remédios, seja ele o Vaqueiro, Senhor, rei das caatingas, dos vales dos sete Rios que passam por Tua Feira, Princesa predileta que Tu colocaste nas colinas da Santa Santana tua avó, nossa avó, nós somos apenas degredados nesse Vale de Lágrimas que só a Tua Vontade pode parar como também pode, com Tua Força Poder e Glória implantar a escultura do Vaqueiro naquela terra seca da Praça dos Remédios, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus e todos os Santos e Orixás,Amém.

