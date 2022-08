Crônica escrita à mão na tarde preguiçosa de inverno

Sempre escrevo no computador. Só lá nos primórdios, no fim da adolescência, é que escrevia à mão. Hoje – não sei por que raios – resolvi recorrer à esferográfica para registrar a tarde de domingo que escorre, mansa e luminosa. Assim, anoto que a letra, quase indecifrável, vai aos poucos ocupando o papel, estreita e torta.

Vejo que o vento sacode, num farfalhar, as palmeiras imperiais. Sacode também a copa atarracada das sibipirunas que ostentam uma vagem verde. Em algumas árvores, porém, as vagens secaram, eclodindo e liberando as sementes num estalido que é, ao mesmo tempo, alegre e monótono.

O rádio ligado na Subaé AM toca canções antigas, que transportam a memória vadia para o passado. Esta volta, ao sabor da sequência musical, é como num filme. Mas um filme sem cronologia, sujeito aos vaivéns da play list da emissora. Às vezes a voz feminina do computador interrompe a transmissão, informando as horas.

O sol morno banha de luz as fachadas dos prédios feirenses. Há silêncio só em alguns momentos, pois os sons de uma festa distante vêm morrer sob a janela. No rádio, um casal afinado canta uma canção de um tempo que não vivi. Tento imaginar quem canta. A dúvida é insolúvel. Canção triste, de invocar pensamentos suicidas.

Vendo o céu azul, deu vontade de escrever. Sempre dá, pois é impressionante essa luz do inverno. Os pássaros, que estavam calados, resgatam o chilrear habitual do fim de tarde. Até os ruídos dos motores dos carros parecem contidos, condoídos pela tristeza, pela letargia do domingo. Vejo bem longe o vale do Jacuípe, azul na tarde azul.

Surgem, então, nuvens encardidas que encobrem o sol. Tudo assume um tom opaco, a luz do sol nas fachadas ganha uma coloração metálica, fosca. Noto que as sombras também vão se espichando, anunciando a noite de domingo, que, no inverno, se antecipa. É, enfim, a noite de domingo com sua melancolia, sua desolação e seus presságios.

Com o céu amarelado do poente, é hora de lançar o texto na tela luminosa do computador. O texto ia findar por aqui, pensava desfechos insossos quando, na sala, me deparo com um panfleto que jogaram por baixo da porta.

Anoto, à guisa de conclusão: “Cansou de tentar mudar sua vida… amorosa, financeira, profissional, familiar, mas nada acontece e você continua frustrado? Nem tudo está acabado! Se você continuar tentando sozinho, só ficará ainda mais cansado. Busque Deus…” e por aí vai.

O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi um registro em letra miúda, no rodapé do verso: “Não nos responsabilizamos pela distribuição desse material de ajuda espiritual. Mantenha a cidade limpa. Não jogue esse folheto em via pública”. Aí arrematam, citando a Lei Municipal 14.517, de 2007, da Cidade de São Paulo.

Embora esteja aqui na Feira de Santana, obediente, descartei o panfleto na lixeira…