São Roque festejado em Antônio Cardoso e Jaíba: festas famosas na região

A imagem de São Roque que está no altar da capela do povoado do distrito de Jaiba é uma réplica da peça original que veio de Portugal há mais de 100 anos por encomenda do rico proprietário da fazenda onde foi erguido o templo. De tão valiosa como arte sacra fez-se necessário o resguardo para a segurança da imagem original que antes era levada inclusive nas procissões da Padroeira de Feira, Senhora Santana. Os antigos donos da fazenda estão sepultados no interior da igreja. As lápides podem ser vistas em uma das laterais do altar. A Festa vai até o dia 21, domingo, mas no dia do Santo, amanhã, 16, tem missa solene às 19:30h. O povoado de São Roque de Jaiba está após o condomínio Damha da avenida Artêmia Pires.

Já a cidade de Antônio Cardoso fica a pouco mais de 70km de Feira de Santana, e as comemorações a São Roque são mais recentes do que em Jaiba e tem raízes numa história local envolvendo crianças e a suposta visão da figura de São Roque que carrega uma cabaça dependurada nos quadris e está acompanhado de um cachorro. No local da aparição foi descoberto um olho d’água que virou centro de uma romaria, principalmente nos dias 16 de agosto, que foi crescendo e se tornou um evento tão importante que é feriado municipal, embora o padroeiro católico da cidade seja Nossa Senhora do Resgate.

Fotos: Antônio Cardoso (1); o povoado de Jaíba(2)