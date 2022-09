O aniversário de Feira e a Biblioteca Municipal

Domingo (18) a Feira de Santana completa 189 anos de emancipação. Não é data redonda, mas é sempre bom recordar e – sobretudo – estimular o debate sobre os destinos do município. Isso se faz pouco por aqui. Lentamente, a afamada Princesa do Sertão caminha para o seu bicentenário. Será que a data – daqui a 11 anos ainda – vai se dar sob o mesmo clima medíocre dos 200 anos do Brasil, ocorrido semana passada? Tomara que não.

Não vou aqui ficar desfiando as mazelas da Feira de Santana – que são muitas – porque quem acompanha com atenção o noticiário sempre enxerga. Mas, na celebração dos 189 anos do município, chama a atenção a situação da Biblioteca Municipal Arnold Silva. Fechada há anos, aguarda reforma e reabertura. A situação, crítica, só ganhou notoriedade nos últimos dias, graças à atenta imprensa feirense.

Tudo bem que, hoje, a moda são os clubes de tiro. Vários são abertos, todos os dias, Brasil afora. Mas, para além da pulsão da morte, há a vida. E nada é mais vida – nem perspectiva de futuro – que a educação. Nela, as bibliotecas ocupam importância vital. Abandoná-las, privando milhares de estudantes do acesso a seus serviços essenciais, é absurdo. Diz muito sobre o nosso estágio de civilização. Ou de barbárie.

Devo muito às bibliotecas feirenses – além da Municipal, frequentei bastante a Biblioteca Julieta Carteado, da Uefs, quando estudante – e sei da importância delas para garantir o acesso da juventude ao universo dos livros e da leitura. No Brasil, os livros são caros e a parcela mais carente da população não tem como adquiri-los. Daí a importância das bibliotecas, que asseguram o acesso democrático ao conhecimento.

Torço para que, em 2023, quando a Feira de Santana completará 190 anos, a Biblioteca Municipal já esteja reformada e acessível à população. Mais ainda: com o acervo renovado e a preservação garantida do que há de mais valioso nela. Caso esse cenário se confirme, será possível enxergar a bicentenária Princesa do Sertão com mais otimismo…