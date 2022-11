Pedalava bicicleta quando foi atingida por tiros na cabeça

Em Feira de Santana tem um beco influente na poderosa avenida comercial Senhor dos Passos, cujo nome popular é o da loja de bicicletas que está lá instalada há seculoruns. Beco da Pererê.O vínculo da Feira com a bicicleta só cresce, apesar do ritmo lento com que as políticas públicas o entendem ou o alcançam. Temos poucas ciclovias. E nossa “cultura de entroncamento” é massacrante para o usuário comum. O carro é Deus, aqui mais do que em outros lugares. Cidade plana, avenidas retilíneas, os trabalhadores usam a magrela no dia-a-dia, para seus trampos e corres. As cenas estão nas ruas. Na zona rural, em domingos de sol, bikes e grupos de ciclistas esportivos respiram o ar puro em estradas semi-desertas mas eles sabem que durante a semana elas estão apinhadas de bicicletas comuns circulando com o povo da roça e dos povoados, com crianças a caminho da escola, todos bicicletando alegremente, como diria o poeta. A bicicleta é uma alegria feirense, o que entristece a cidade é essa violência: “Pedalava uma bicicleta quando foi atingida por tiros na cabeça” (*Frase em uma notícia policial publicada no Acorda Cidade)

foto ilustrativa de Alexandre Brandão/Facebook