Zé Ronaldo pressiona Colbert por ‘mais empregos’ no governo de Feira

O exemplo mais visível é a pressão dos dois ex-deputados ronaldistas Tom e Carlos Geilson que através da imprensa cobram abertamente um “convite” do prefeito Colbert Martins(MDB) para que eles assumam qualquer secretaria no Governo Municipal. Se não fosse em Feira de Santana isso seria visto por todos como uma atitude, no mínimo, ridícula. Mas é a Feira…As outras pressões ocorrem nos bastidores, miram o segundo escalão e tem o próprio ex-prefeito Zé Ronaldo como agente operador, com o auxílio tácito de Vereadores que ainda ameaçam complicar o Orçamento 2023 que está tramitando na Câmara. É como diz aquele velho jargão: 2024 já começou.

