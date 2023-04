Sidinea Pedreira não é mais filiada ao PSOL de Feira

Uma das fundadoras, em 2011, do PSOL em Feira de Santana, a professora Sidinea Pedreira não faz mais parte do quadro de militantes e filiados do partido. O pedido de desfiliação dela já foi homologado pela direção feirense e estadual, faltando apenas a oficialização por parte do Tribunal Superior Eleitoral.

Candidata a vereadora em 2012 e a deputada federal em 2014, Sidinea tornou-se um dos nomes com potencial eleitoral do partido no Município, mas problemas com as contas de campanha não resolvidas pelo PSOL a tornaram inelegível até 2021. Sidinea foi, na prática, abandonada pelo partido.

Em longo depoimento ao Blog da Feira (clique aqui), Sidinea diz que foi uma frustração muito grande que ela sofreu. Mas não abandonou logo o partido, embora tenha se afastado da militância. Agora já fora do PSOL ela diz que ainda está pensando “para onde vai ( ou se vai)” para um outro partido.

Em Feira de Santana o PSOL tem um vereador em exercício, o professor Jhonatas Monteiro.