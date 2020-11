A Feira entre ato e potência de bem-viver

Dois dias até a eleição

Em um ano singular, o evento político pivô de 2020, as eleições municipais, parecem ter sido relegadas ao segundo plano. Tudo a ofuscou: o pleito americano — que assumiu (nos dois lados) ares de luta civilizatória —, as disparadas dos que ocupam o planalto, a segunda onda da malaise, o novo sistema de transferência de valores… Várias causas são apontadas: os exíguos 45 dias de campanha, a diminuição do financiamento, as restrições do distanciamento, a inexistência dos cavaletes.

Confesso que minha posição de “feirense emigrado”, que buscou refúgio em sua terra natal durante o caos global, me manteve mais ainda distante de um pleito no qual sequer voto. Sou lembrado dele apenas nas poucas vezes que saio à rua e cruzo com os carros plotados, ou quando me deparo com um fato político em destaque no Blog da Feira — até mesmo eles estão minguados nos jornais.

Fui convidado por um amigo para acompanhar o derradeiro ato da campanha de Jhonatas Monteiro, o rasta. Candidato a prefeito duas vezes, Monteiro é a principal aposta do PSOL de Feira: o partido investiu mais na candidatura dele à vereança do que na de prefeita para Marcela Prest. O conhecia apenas de nome e reputação — foi ele, aliás, quem infligiu a humilhação devastadora ao ex-prefeito Tarcísio Pimenta, derrotado “até pelo candidato do PSOL” em sua tentativa desastrosa de reeleição. (Em todo caso, vale lembrar ao ex-prefeito o destino inexorável do Fausto da literatura alemã…).

Jhonatas está bastante confiante; obteve bons resultados em 2018, sendo suplente do deputado estadual Hilton Coelho. Fez questão de remover o “elefante” da viabilidade logo de início: aposta não apenas que o partido deverá atingir o quociente, mas tem, em último caso, esperança na distribuição das vagas remanescentes.

A Feira que temos

Monteiro não é econômico nas palavras. Sua titulação acadêmica — é mestre e doutorando em história — e experiência de lutas políticas formaram alguém que angaria referências como o antropólogo francês Marc Augé e o líder assassinado George Américo com a mesma facilidade que discorre sobre as muitas lagoas da Feira. Não poupou críticas ao ‘continuísmo’, a quem acusou de sequer cumprir as próprias leis, e ao legislativo municipal, que se mostra demasiado protocolar e pouco combativo.

Combatividade, aliás, é um objetivo declarado da candidatura. Criticou também a maneira como as eleições vem sendo conduzidas: seriam mais justas “se as outras candidaturas também cumprissem as regras contra aglomerações”. A recente decisão do TRE baiano de limitar atos presenciais de campanha foi devastadora para uma estratégia que se baseia no corpo a corpo e na panfletagem, sem carreatas (uma posição política do candidato) e com parcos recursos financeiros. “Muito problemática [a atuação do TRE]”, classifica.

Jhonatas fala muito de dados. Critica diversas vezes a ineficiência do poder municipal em disponibilizar informações, a falta de transparência dos atos públicos e o pouco interesse de setores do continuísmo e seus aliados em entender a cidade a sério. Lamenta também a distância que a Universidade ainda tem da realidade feirense, apesar de reconhecer que este é um padrão em todo o país. Suas propostas dependem intrinsicamente de saber sobre a Feira: Monteiro discorreu sobre o planejamento do transporte urbano a partir dos dados populacionais, de estudos sobre os recursos ambientais da cidade, da compilação de um calendário cultural popular e abrangente.

Seu possível mandato promete ser incisivo na cobrança do executivo e eficiente na mobilização dos diversos setores interessados em entender a Feira e mudá-la.

A Feira do bem-viver

Mas qual é a feira de Jhonatas Monteiro? O historiador faz mais uma vez uso do seu repertório para esboçar uma ‘teoria’: classifica a situação política da cidade como “potencial negado”. A Feira, em suas próprias palavras, poderia ser o espaço do “bem-viver”, com sua riqueza hidrográfica, cultural e histórica convivendo em uma perspectiva popular de município. É, porém, uma cidade para a qual é negada a própria memória (ao menos aquela não narrada pela perspectiva oficialesca dominante).

A Feira-Livre, que em sua visão deveria ser reconhecida como patrimônio imaterial da cidade, vem sendo sistematicamente destruída. A Feira onde se vive bem, para Monteiro, rejeita categoricamente a visão de organização que ele classifica como de “classe média”. O alardeado ‘novo centro’ é, para o psolista, uma estratégia continuísta para “reconquistar o apoio do empresariado comercial” da cidade. O sentido de pertencimento de uma das poucas cidades brasileiras que ostenta a Feira no próprio nome é negado em nome de um processo histórico de “modernização conservadora, antipopular e destrutiva para os direitos sociais”.

Jhonatas comentou sobre a possibilidade ‘inédita’ de um segundo turno na Feira que tem dono: “um segundo turno é importante para provocar desorganização da política estabelecida do município”, mostrando fraturas no poder de um grupo político que em tanta confiança [na sua hegemonia] que sequer cumpre suas próprias leis”. Evitou, contudo, explicitar qual seria o posicionamento de seu partido na provável disputa.

Entre a política e a antipolítica

Estão espalhadas por essa coluna (na qual escrevo com menos regularidade e assiduidade do que deveria) pistas do que é minha concepção (sempre provisória) da natureza da política. Um elemento que penso ser determinante é a ação, aqui em seu sentido amplo. Agir é realizar atos e proferir discursos, que por si próprio também se configuram atos. A política é o espaço entre o conflito total (que não é político, pois não há ação na violência absoluta) e o entendimento total (que é ainda mais ‘impolítica’, pois equivale à negação da pluralidade). Conflito e entendimento são, portanto, elementos indissociáveis do ser-política e possibilitam a existência singular do humano, esse animal-potencial, que é apenas na medida em que pode vir-a-ser.

Mas não pretendo hoje teorizar muito mais sobre o que reputo ser a maior riqueza de nossa espécie. Quero apenas lembrar – a mim e talvez ao leitor – o quanto somos ato e potência. A “antipolítica” (um oximoro) se apoderou de nossa era; seu objetivo: negar que o ser-humano é a causa eficiente de sua existência em conjunto. Precisamos mais do que nunca resgatar os sentidos da política, dessa capacidade tão fértil, tão rica, tão humana.

Hoje, há dois dias das eleições municipais, penso menos em quão imperfeito nosso sistema representativo é, em quão pouco porosa nossa esfera pública se mostra, em quão frustrados a antipolítica nos tornou. Não, não quero pensar em nada disso. Penso na ação, penso na utopia, penso na potência. Penso na Feira do bem-viver.