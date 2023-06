“Cidade Forró”: Prefeitura de Feira anuncia festividades juninas do município

Com som ao vivo do forrozeiro e sanfoneiro Luizinho dos 8 Baixos (foto) e sua gente, o prefeito Colbert Filho (MDB) anunciou hoje, 7, no Parque do Saber a programação festiva dos meses de junho e julho em Feira de Santana e parte das atrações musicais que vão fazer o forró para o povo.

“Feira cidade Forró” é a marca da festa junina desse ano, significando a valorização de um estilo musical que é bem vindo o ano inteiro em Feira, cidade onde residem dezenas de Sanfoneiros e bandas de forró profissionais.

“O forró sempre foi a música preferida dos feirenses”, diz o jornalista Zadir Marques Porto, que é também compositor de músicas nesse estilo genuinamente nordestino.

Veja aqui as atrações anunciadas hoje. Mas outras serão anunciadas, garantiu o secretário de Cultura, Jairo Carneiro, que ressaltou o empenho da Prefeitura em valorizar grupos populares de forró.

O sanfoneiro Luizinho dos 8 Baixos, presente no evento, é um dos mais populares Sanfoneiros da cidade e toda segunda-feira, faça chuva ou sol, Luizinho está na praça do Tropeiro animando a população que frequenta o shopping popular e o Centro de Abastecimento.

Este ano a Prefeitura trouxe de volta a festa para o distrito rural de Jaguara, além de Tiquarucu, Jaíba e Humildes. Jaguara é o distrito mais distante da sede.