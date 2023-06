Samba da Praça do Tropeiro: Romão de Bonfim de Feira

Dos personagens e antigos frequentadores do Samba da Praça do Tropeiro um é Romão de Bonfim de Feira – é assim que ele se apresenta, sempre um sorriso no rosto, toca no triângulo, bate zabumba, pandeiro ou simplesmente samba do no meio da roda. Com ele tem alegria.(veja o vídeo)

Como Domingos do Cavaquinho, Romão é oriundo também do ‘Samba de Bié’ lá no galpão de baixo do Centro de Abastecimento, na barraca de Santinha. No premiado documentário sobre esse evento, de Uyatã Raira e sua gente, Romão dá um depoimento pitoresco e fenomenal, resumindo o espírito de festa que desce sobre as segundas-feiras em Feira de Santana.(Veja o Doc.)

O samba das segundas-feiras agora é cá em cima, na Praça do Tropeiro, e o comando está com a sanfona 8 Baixos de Luizinho de Ipuaçu, o Pé Quente do Forró.