Beco da Energia está em obras de revitalização: chegou o Projeto Centro

O Projeto Centro de Feira de Santana finalmente chegou ao Beco da Energia. Aguardado desde que as obras na Marechal foram iniciadas, elas avançam pela artéria que liga essa rua central ao Beco do Mocó.

O Beco da Energia foi palco de um dos maiores movimentos de cultura de rua e alternativa da Bahia, o #OBecoéNosso. Com suas paredes cheias de grafite, lá também funciona, de modo permanente, o ‘Espaço Tia Cláudia’, um ponto-de-cultura que acolhe arte underground e alternativa e promove eventos. Para os próximos dias, por exemplo, o Espaço Tia Cláudia promove um evento que se íntegra ao Bando Anunciador, dia 9.

Além das ações do Projeto Centro a Prefeitura de Feira, através do secretário Carlos Brito, comprometeu-se a incluir o apoio à colocação de uma escultura homenagem ao criador do #oBecoéNosso, Márcio Punk.