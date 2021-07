Tia Claudia e os bloquetes intertravados no Beco da Energia

Sobre o título dessa nota, eu lembro que no jornalismo impresso no século passado, algum montador de off-set distraído, relapso ou escroto mesmo, deixasse cair o “L” do bLoquete e aí a merda estava feita na edição do outro dia….a não ser que algum gráfico, atento e alfabetizado, e isso acontecia, via o erro e não ligava a rotativa….hoje, qualquer lapso digital, podemos rapidamente corrigir e também pouca gente hoje está ligando se bOquete ou bLoquete pois importante é Lacrar….

Beco do Mocó e Beco da Energia, são os irmãos siameses da geografia da Feira antiga, filhos das ruas Conselheiro com a Marechal. O do Mocó é retilíneo, liga as duas artérias sisudas, é cheio de portas e manequins que se fecham e se guardam da noite. O da Energia tem a peculiaridade dele: há um comércio de serviços e entretenimento com moradoras proprietárias, aves noturnas e notívagas.

Tia Claudia cuidou de se inteirar do projeto de Requalificação do Centro antes mesmo das obras começarem na Marechal. São cinco as donas de casas no Beco da Energia e Tia Claudia fala por elas, apesar das divergências inevitáveis mas contornáveis. Quando tratou da Lei Aldir Blanc com o secretário Jairo Filho, ano passado, o movimento #obecoénosso, através dela, solicitou também a presença de Carlos Brito, secretário de Planejamento, numa reunião no próprio Beco e divulgada na imprensa local. Aquela conversa continuou e continua.

Um olhar diferenciado, carinhoso como foi o olhar de Punk, como é o de muitos artistas, é o que Tia Claudia pede para o Beco da Energia e convenceu a Prefeitura. Os “bloquetes tácteis intertravados ecologicamente auto sustentáveis” pela Marechal em breve chegarão aos Becos.

Devemos estar preparados para boas surpresas. Assim seja.