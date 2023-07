Azul pode retomar voos de Feira para Viracopos e a Latam para Congonhas

O voo de Feira de Santana para Salvador é uma ótima novidade para a cidade.Está acontecendo a retomada gradual das atividades do aeroporto, suspensas logo no início da pandemia. Na época, apenas a Azul operava um voo semanal para Recife com escala em Salvador.

Em seu auge, o aeroporto de Feira já contou com voos da Azul para Viracopos, o hub da companhia em São Paulo, e Belo Horizonte. A empresa já havia retomado sua operação no final do ano passado com uma respeitável oferta de 5 voos semanais para Recife, maior aeroporto do norte e nordeste do país com 44 destinos, 36 deles operados pela Azul. Na prática, o passageiro feirense pode ir com apenas uma conexão a lugares tão distantes como Manaus ou Porto Alegre, além de cidades do interior – especialidade da companhia – como Caruaru, Campina Grande e Uberlândia.

É pouco provável que os feirenses se desloquem até a capital de avião para ficar por lá já que, mesmo com os preços atrativos da opção aérea, a viagem de ônibus é rápida e menos burocrática. Porém o voo serve para inserir Feira de Santana na malha aérea da Latam/Voepass, que tem mais 12 destinos a partir da capital, e deve funcionar como um ensaio para futura expansão.

A rota aérea está também inserida numa estratégia de ampliação da conectividade aérea no estado e o cliente Latam/Voepass que for até Salvador encontrará conexões com Barreiras, Lençóis, Paulo Afonso, Guanambi e Teixeira de Freitas.

Aqui partimos para a especulação: é provável a retomada do voo da Azul para Viracopos e, por que não?, um novo voo da Latam para Congonhas. Feira, então, estará ainda mais conectada com a malha aérea nacional.

Os mapas foram retirados do site FlightsFrom.com