E agora, fazer o quÃª com esse Coreto?

Restaurada a cobertura do Coreto da praça do Lambe-Lambe ou Coronel Bernardino Bahia, centro antigo, comercial, da velha Feira de Santana. E agora, fazer o quê com esse Coreto? Voltar ao que foi? Fazer como o da Matriz, isolado por grades? Que tal o Poder Público utilizar o Coreto para revitalizar a vida noturna no centro antigo e histórico de Feira de Santana? Será o complemento cultural ao Projeto Centro que realmente deu mais acessibilidade àquela área. Shows no Coreto, Dança no Coreto, Teatro no Coreto…tudo cabe no Coreto. Falta caber na disposição, criatividade e vontade política.

