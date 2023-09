As celebrações pelos 190 anos da Feira

Ontem (18) a Feira de Santana completou 190 anos de emancipação. Foi um dia atípico, com uma garoa fina, melancólica, caindo no final da tarde. Nesta época do ano, o sol costuma brilhar, com crepúsculos abrasadores e suas múltiplas tonalidades. Não foi só a garoa extemporânea que marcou a efeméride, no entanto. Afinal, circulou amplamente a notícia sobre uma rica caravana que partiu aqui da Princesa do Sertão para celebrar a data em Brasília.

A programação incluiu um jantar opulento para os convivas ontem e, hoje (19), uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Depois, claro, houve mais um almoço. Quem foi, retorna à cidade mais bem nutrido e com os ouvidos prenhes de discursos patrióticos, comuns nessas ocasiões. Programação digna de entusiasmar os feirenses mais arredios.

Daqui a dez anos a Feira de Santana completa 200 anos. Data solene, redonda, inspiradora de grandes celebrações, de discursos inflamados, de candentes declarações de amor. Como estará a maltratada Princesa do Sertão daqui a uma década? A resposta depende do que se pretende fazer dela a partir de agora. Por enquanto, nada justifica grande entusiasmo.

Vá lá que, depois de um interminável marasmo, há intervenções estruturantes, como a duplicação de trechos do Anel de Contorno e melhorias na BR 116 Norte. Tudo indica que o caótico trânsito naquelas imediações vai se tornar mais fluido, menos penoso para quem circula por ali. Mas ainda é pouco para a longa espera e – mais ainda – para aquilo que a cidade já deveria ser.

Uma cidade, porém, não se faz só com “grandes obras”. É preciso investir em Educação, por exemplo. Grandes transformações tecnológicas já aconteceram e se anunciam para os próximos anos. Os impactos prometem ser avassaladores. Que papel a Feira de Santana vai desempenhar nesse cenário? A pergunta é boa e as respostas – e as ações delas decorrentes – precisam ser céleres para a Princesa do Sertão ter o que comemorar em 2033.