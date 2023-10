Transporte coletivo volta à cena

Populares bloquearam o acesso ao Terminal Central na manhã de ontem (02) aqui na Feira de Santana. O noticiário indica que reivindicavam redução no valor da tarifa, aumento da frota e veículos em melhores condições de circulação. As reivindicações são justas: quem viaja pelo Brasil sabe que, para cidades do seu porte, a maltratada Princesa do Sertão tem um dos piores sistemas de todo o País.

Dispor de um sistema público de transportes com qualidade é requisito indispensável para o desenvolvimento. Afinal, é ele o responsável pela circulação de trabalhadores, de estudantes, de gente com múltiplas demandas pelo espaço urbano, enfim, de toda a população. Quanto mais qualificado o serviço, maior o potencial de geração de riqueza de uma comunidade. A constatação é meio óbvia, mas é visível que não recebe grande atenção na Feira de Santana.

Os integrantes da caravana festiva para Brasília, – destacaram-se, nela, vereadores e empresários – que celebrou os 190 anos da Feira de Santana, deviam atentar para a questão e, de fato, discutir soluções. Aprimorar o sistema de transporte público no município implica numa típica situação de ganha-ganha à qual, à primeira vista, ninguém se opõe.

Nos últimos anos o município experimentou uma inédita expansão de suas fronteiras, com o surgimento de dezenas de condomínios habitados por milhares de feirenses. É visível que o sistema de transportes, defasado, não acompanhou essas mudanças. Afinal, as queixas se avolumam nos pontos de ônibus, nos terminais, dentro dos próprios veículos.

Ano que vem acontecem eleições municipais. O prefeito Colbert Filho (MDB), no segundo mandato, não vai mais concorrer. Há expectativa, também, em relação a uma ampla renovação de vereadores, já que o desempenho de boa parte deles é sofrível. Caso haja uma discussão madura, consequente, sobre uma reconfiguração do sistema de transportes, a Princesa do Sertão só tem a ganhar.