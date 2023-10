Noites de domingo, manhãs de segunda-feira

A coruja veio atravessando a noite de domingo em seu voo e, após um breve ruflar de asas, soltou um prolongado pio, que foi se perder mais à frente, sobre o casario da Queimadinha imerso na escuridão. Quase não havia testemunhas: a meia-lua inteira bem no alto do céu da Feira, umas estrelas pálidas que a iluminação urbana ofusca, um grilo que cantava insistente numa moita qualquer.

O domingo à noite – em todo lugar – é sempre melancólico. As ruas estão vazias e a gente aguarda a manhã da segunda-feira para o eterno recomeçar. Passam poucos carros. Os pedestres costumam andar apressados, silenciosos. Até os bêbados que teimam em perpetuar o fim de semana ostentam alguma fadiga no olhar.

Aqui na Feira de Santana as manhãs de segunda-feira assumem aspecto bem diverso. Há ânimo na cidade comercial: o comprar, o vender, o mercadejar, o garimpar oportunidades empresta vida à multidão que se movimenta pelas vias que abrigam o comércio, os escritórios, as clínicas, as repartições públicas.

Mais do que o dinamismo econômico, o movimento reflete a herança cultural das feiras-livres que, por aqui, viviam seu apogeu na manhã de segunda-feira. Noutros lugares, esse mercadejar festivo ocorre às quartas-feiras, aos sábados, quase sempre no mesmo dia da feira-livre. Na Feira de Santana, as manhãs de segunda ocupam espaço especial na agenda.

Vá lá que o Centro de Abastecimento – irradiador desse dinamismo – já não é o mesmo, muita gente evita sua insegurança, sua sujeira, seu abandono. Mas, mesmo assim, a segunda-feira – o sábado também, é bom lembrar – segue, como legado cultural, especial para os feirenses.

Nas próximas semanas, esse movimento tende a se intensificar, com a proximidade das festas de final de ano. Há o Natal e o Ano-Novo e as expectativas em relação à economia melhoraram, depois de uma longa década de recessão, estagnação e crescimento pífio.

Ironicamente, essa ebulição tende a tornar as noites de domingo mais monótonas, melancólicas, até mesmo em função do contraste com as agitadas manhãs de segunda-feira…