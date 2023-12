Templos evangélicos cresceram 228%; povoado da Formiga é um exemplo

Uma pesquisa comentada na Folha de São Paulo aponta que a quantidade de templos evangélicos cresceu, no Brasil, 228% em 20 anos e continua crescendo em ritmo acelerado. “Em 2021, as 87,5 mil igrejas evangélicas com CNPJ representavam sete em cada dez estabelecimentos religiosos formalizados no país“, diz a reportagem.

Feira de Santana talvez supere essa média nacional. Embora o IBGE ainda tenha liberado os dados sobre religiosidade de 2022, é muito visível que o pentecostalismo e suas variantes têm encontrado um terreno fértil no Município de Feira.. Não só na zona urbana, mas, também na zona rural. “São as pequenas igrejas, aquelas de bairro, que puxam o crescimento” aponta a economista ouvida pelo jornal, Fernanda De Negri, coautora do trabalho do Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas).

Na localidade da Formiga, no distrito rural de Maria Quitéria, fotografamos três dessas “células independentes”, como chama a pesquisadora. “Nomes como Ministério Jesus Te Ama e Igreja Pentecostal Rocha Inabalável Deus É Fiel”. As da Formiga são: Evangélica da Paz, do Fogo e Poder Pentecostal e da Cura Divina.