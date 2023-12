Decoração natalina vermelha e verde no centro de Feira

Feira de Santana se prepara para as comemorações natalinas e de final de ano. A cidade recebe peças decorativas com os tradicionais símbolos da época, que enfeitam a avenida Getúlio Vargas, o Calçadão da Sales Barbosa e o Paço Municipal Maria Quitéria (sede da Prefeitura).

A decoração temática nas cores vermelha e verde dão mais brilho às festividades. Uma grande árvore está sendo implantada no estacionamento em frente à Prefeitura, que também ganhou alguns símbolos do Natal.

Além de mangueiras em Led nas árvores do canteiro central da avenida Getúlio Vargas, outras peças decoram as estações do BRT.

No cruzamento com a avenida Maria Quitéria também está sendo instalado uma estrutura temática. Ônibus do transporte público urbano foram iluminados especialmente para dar as boas-vindas às comemorações.

A programação de Natal está prevista para ser aberta na próxima quinta-feira (14), às 18h30