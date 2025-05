Zé Ronaldo resolve pressionar pela restauração do antigo hospital da Santa Casa de Misericórdia da Feira

A pergunta foi dirigida ao governador Jerônimo que pego de surpresa com um tema com o qual não está familiarizado começou a elaborar uma resposta quando foi interrompido pelo prefeito Zé Ronaldo ao seu lado que disse: ele vai se reunir com o Sesc e tratar do assunto da restauração do antigo prédio, comprado por Dom Pedro II ao Coronel Pedreira para ser o Hospital da Santa Casa de Misericórdia. “Pronto, está resolvido! Por isso que eu gosto de andar com Zé Ronaldo!”, respirou aliviado o governador. O fato aconteceu ontem, durante a assinatura da ordem de serviço de restauração da fachada do Santuário Senhor dos Passos.

O antigo imóvel, considerado o mais velho da cidade, encontra-se em ruínas, restando apenas a estrutura externa e hoje é propriedade do SESC, a quem foi doado, pela Santa Casa e Prefeitura de Feira, sob a condição (nunca cumprida) de restaurar e dar um destino utilitário ao imóvel histórico. A doação foi intermediada por Zé Ronaldo, então prefeito em um dos seus mandatos. O SESC construiu suas modernas instalações e mantém as ruínas isoladas por tabiques.

Essa foi a primeira vez que o Prefeito Zé Ronaldo assumiu envolver-se com o assunto, apesar dos apelos e críticas ao longo desses anos. Mas não foi apenas ele, o Instituto Histórico e outras entidades culturais, a ignorar o desleixo do Sesc: o Blog da Feira, através do jornalista Jânio Rêgo e do advogado Júlio Vacarezza Neto protocolou no Ministério Público da Bahia uma representação pedindo uma solução para o caso. O MP também “não deu ouvidos”.