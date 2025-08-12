Cerca de 300 criadores já confirmaram presença na ExpoFeira em setembro

A 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira 2025), ocorrerá no Parque de Exposições João Martins da Silva, no período de 7 a 14 de setembro. Toda a estrutura para o evento, com a presença de produtores rurais e animais ranqueados de todo o Brasil, foi apresentada pelo prefeito Zé Ronaldo no final da tarde desta terça-feira (12), no Paço Municipal Maria Quitéria. Cerca de 300 criadores de animais já confirmaram a presença durante o evento, além de 200 comerciantes de diversos setores, inclusive uma cervejaria artesanal que apresentou ao Prefeito um produto chamado de ‘Cidade’ e que estará presente no evento agropecuário.

“A mostra agropecuária promove inovação e tecnologia no campo, gerando visibilidade nacional para o agro nordestino e consolidando-se como referência no Norte/Nordeste”, destacou o Prefeito.

A projeção de público durante os oito dias do evento é de receber 400 mil visitantes no Parque de Exposições João Martins da Silva que com modificações na planta do parque, pavimentação asfáltica, ampliação do estacionamento para 3 mil vagas, mudanças nos locais do parque de diversões e da praça de alimentação, assim como das baias móveis.

O secretário de Agricultura, Silvaney Araújo, disse em entrevista às rádios que este ano não haverá grandes shows com altos cachês para artistas nacionais, e que a festa será feita com os artistas locais, o que leva a crer que será privilegiado o forró, estilo musical do gosto da maioria do agro nordestino, seja ele empresarial ou doméstico.

Este ano, o transporte contará com linha especial, o Expresso Expofeira, com faixa exclusiva. A área de embarque terá 200 metros quadrados, enquanto a área de desembarque terá 50 metros quadrados.