“VTNC”. Ela simplesmente não tinha noção do significado da sigla, digamos assim. Cristã, evangélica, idosa, conservadora nos costumes e na economia, pouco afeita à linguagem telegráfica – e desabrida – das mídias digitais, custou a entender. Precisou de tradução, alguém lhe sussurrou que significava “mandar tomar naquele lugar”. Mesmo assim permaneceu incrédula. Siglas são siglas, deve ter raciocinado. Mas depois começaram a mencionar demais o episódio e aí ela, por fim, se escandalizou:

– Como um filho pode mandar o pai pra isso?

Na verdade, explicaram, o pai não foi mandado para lugar nenhum, recebeu a recomendação – digamos assim – de praticar um determinado ato, um ato que não orna com suas ostensivas declarações de macheza. Cada vez mais perplexa, a piedosa cristã relembrou seu passado na roça. Até mesmo quando migrou para a cidade os costumes eram rígidos.

– Filho não tinha direito nem de levantar a voz. Imagine falar isso pro pai…

“Deve ser mentira, coisa dos comunistas”, especularam, para confortá-la. Mas estavam falando demais, testemunhava a polêmica no Zap, no Instagram, os vídeos se sucedendo. Até um pastor estava envolvido no furdunço, um verdadeiro pandemônio. “Só Jesus voltando!”, respondeu, pesarosa, quando indagada sobre o episódio.

Confidenciou que apertou o 17 em 2018 e o 22 em 2022. Tudo para combater o comunismo, uma ameaça que – diziam – estava descrita na Bíblia. Agora testemunhava uma desgraça dessas, filho mandando o pai se complicar, para não falar uma palavra suja. Um homem – espantava-se – que até tinha Messias no nome.

Queria ir embora, raspar-se dali, mas o ônibus demorava mais do que convinha. E o interlocutor chato martelando o assunto, fazendo pesquisa no celular. Por fim o ônibus despontou e ela se foi para a periferia da Feira de Santana. Embarcou decidida, como que deixando atrás de si essas conversas de centro de cidade.

No periferia feirense – cogite-se – ela deve encontrar conforto, a previsível rotina cristã. O problema é que, na bolsa antiga, levava o diabo do celular, com suas infernais novidades…