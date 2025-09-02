/ Publicado em Colunistas, Destaques

O Crime e o silêncio sobre o Crime

Um dos livros mais marcantes que já li foi Gomorra, do jornalista italiano Roberto Saviano. A obra, publicada em 2006, mistura jornalismo investigativo, relato pessoal e literatura, revelando os bastidores da Camorra, a poderosa organização criminosa de Nápoles, no sul da Itália. Pensava que, em alguma medida, o livro antecipava o que poderia acontecer no Brasil, num futuro incerto, caso o crime por aqui adquirisse o status de máfia.

Minuciosa, a obra revela com abundância de detalhes como a máfia transita por diversos setores da economia italiana: do tráfico de drogas ao mercado da moda, passando pela construção civil, pelo comércio de lixo tóxico e até pelo transporte marítimo. A Camorra não se limita a atividades ilegais, recorrendo à economia formal para lavar vultosas somas de dinheiro. O livro – tremendo sucesso editorial – inspirou também um documentário.

Pois bem: a operação realizada pela Polícia Federal semana passada para desmantelar um esquema criminoso de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) deixou-me surpreso. Não supunha que, no Brasil, o crime já movimentasse somas tão vultosas, nem de maneira tão sofisticada e disseminada. Certamente me enganei: por aqui, o crime talvez não tenha suplantado ainda as máfias italianas, mas demonstra que não está tão longe disso.

Note-se que, até o momento, o noticiário é superficial e não traz muitos detalhes. Faltam reportagens de fôlego para revelar minúcias sobre como o crime passou a operar no Brasil. Mas, desde já, sabe-se que um magote de políticos – patriotas, honestos, cristãos, conservadores – talvez esteja envolvido com o esquema. Pode ser que isto explique o ensurdecedor silêncio desta gente sobre a operação.

Ninguém veio a público recitar que “bandido bom é bandido morto”, nem abjurar a corrupção, ou defenestrar as organizações criminosas. Bem esquisito o silêncio. Os tempos, no Brasil, estão estranhos: democratas irredutíveis defendem golpes de estado; patriotas impenitentes abraçam interesses estrangeiros; agora, infatigáveis adversários do crime calam-se diante do crime. Muito estranho. Mas devo estar entendendo errado.

O certo é que o crime atua com desenvoltura, sofisticação e ousadia impressionantes no Brasil. Batedores de carteira, descuidistas, ladrões miúdos de celular operam às vistas e no varejo. Estão, portanto, expostos à sanhas das ruas e dos histéricos apresentadores dos programas Mundo Cão. Os criminosos graúdos, não. Escapam até mesmo dos discursos coléricos nos parlamentos, onde são solenemente ignorados…

André Pomponet
Últimos posts por André Pomponet (exibir todos)

Deixe um comentário