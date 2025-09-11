O 11 de Setembro do bolsonarismo

Muitos previram insurreições populares, caóticos levantes, gente iracunda, insubordinada, semeando pandemônios pelas esquinas. Mas o Supremo Tribunal Federal (STF) caminha para a conclusão do julgamento de Jair Bolsonaro, o “mito” com a vida seguindo seu curso normal, sem as profetizadas – e tão aguardadas – refregas. Reservados, abatidos, os acólitos do “mito”, por enquanto, guardam seu veneno só para si.

Terça-feira, num beco transversal à Sales Barbosa, um deles descansava à sombra, deitado no calçadão. “O maior ladrão do Brasil é Lula”, destilou, subitamente, para os poucos passantes. Teria ele farejado alguma feição petista entre os pacatos pedestres? Pode ser. Queria confusão, briga ou só regurgitar seu desgosto? Ninguém sabe.

Mas, trajando bermuda e camisa surradas, aguardando algum trabalho braçal, não lembrava os clássicos endinheirados que se deram bem no desgoverno do “mito”. Parecia mais um beneficiário de programa social, destes que alavancaram as gestões petistas.

Outro, no Centro de Abastecimento, gracejava com o valor digitado errado numa máquina de cartão: “Não tenho salário de ministro do Supremo para pagar tudo isso”. Os trajes e o jeito de corpo lembravam bastante o que repousava no calçadão. Mas – sem dúvida – cerra fileira entre os patriotas, cristãos, conservadores.

Afora esses dois, nada parecia anormal pela Feira de Santana ao longo da semana. Havia revoadas e revoadas e revoadas de pombos, animando o comércio sem tanto movimento. Tangendo-os, um estridente carro de som que anunciava imperdíveis pen drives com mais de mil músicas. Nas portas das lojas, as palmas e os gritos dos vendedores, despertando sonolentos consumidores.

Enfim, muita modorra para tão anunciados apocalipses. Talvez os feirenses – os brasileiros! – estejam, no fundo, cansados de toda a presepada da extrema-direita.

Na foto: ministra Carmem Lucia vota para condenar Jair Bolsonaro e comparsas.