Beco do Poeta Iderval Miranda

RETROSPECTIVAS – O poeta Iderval Miranda foi proibido pela mãe de andar por esse Beco. Chegou em casa contando uma cena policial que testemunhou nessa via entre a Rua de Aurora e a Conselheiro Franco (que devia ser chamada mesmo de rua Direita,mas isso fica pra depois).

O Poeta contou essa história, aqui no Facebook, em comentário a uma outra foto desse Beco, e republicado no Blog da Feira no mesmo ano, 2016.

Essa foto é de HOJE.

Quem souber o nome do Beco, por favor, coloque nos comentários. Se tiver alguma história, como o poeta, conte. Estamos no mundo pra partilhar.