Por mais mobilidade na Feira

Semana passada passei pelo Terminal Rodoviário de Salvador. Era início de noite. Lá fora, longo engarrafamento: quem chegava do interior penava. Imprecações, impropérios e buzinas estridentes denunciando a agitação. Lá dentro, uma atmosfera melancólica acolhia quem preparava-se para embarcar. Afinal, como se sabe, talvez já na semana que vem a capital baiana disporá de um novíssimo terminal rodoviário funcionando em Águas Claras.

Aproveitei o tempo de espera para relembrar antigas viagens, incontáveis embarques e desembarques naquela estação. Tentei despertar algum saudosismo, em vão. O concreto funcional e indiferente da construção, os letreiros apagados, o piso encardido, as luzes débeis que ameaçam ser engolidas pela escuridão afastavam o sentimento.

Melhor dedicar atenção aos descuidistas em permanente circulação por ali. Um deles foi, retornou, fingindo pressa, o olhar atento à procura de uma carteira, de um celular, de uma bolsa; outro cumprimentava balconistas, circulando, gingando, à vontade examinando as prateleiras quase vazias dos estabelecimentos comerciais.

Fiquei pensando que nos últimos 15 anos Salvador experimentou mudanças revolucionárias na mobilidade urbana. Metrô, BRT, VLT, estações e terminais modernos, novas avenidas, viadutos e corredores de tráfego. Tantas inovações sinalizam para uma importante redução no tempo de deslocamento da população. Ou, em outras palavras: mais qualidade de vida.

O pensamento azedou quando lembrei da Feira de Santana. Ultrapassada, a cidade aguarda transformações no seu sistema de transportes que a coloquem no século XXI. Foram poucos os avanços desde o tempo dos vales estudantil e transporte de papel. A cidade cresceu, espichou-se, alargou-se, praticamente sem nenhuma mudança estrutural no transporte público.

Assim, a Feira de Santana também merece atenção do governo estadual em relação à mobilidade. Agora que Salvador ganhou até uma moderna rodoviária, alardeada como uma das melhores do Brasil, bem que as atenções do governo estadual podiam se voltar para a Princesa do Sertão. Aqui há muito o que fazer em mobilidade e em transporte público.

Uma nova rodoviária aqui, por enquanto, é dispensável. Mas intervenções em mobilidade – como vem acontecendo em Salvador – seriam muito bem-vindas.

Foto:Joá Souza/Secom.Ba