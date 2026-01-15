/ Publicado em Colunistas, Destaques

Lavagem dos Políticos

Enquanto escrevo, a Lavagem do Bonfim se desenrola em Salvador. Mas vi diversas fotografias e imagens e posso, desde já, reiterar que a tradicional celebração católica segue desfigurando-se, como muita gente aponta há tempos. A secular manifestação de fé transformou-se num interminável – e profano – cortejo político-partidário em que polos opostos se digladiam.

Neste 2026, a propósito, as demonstrações de força são ainda mais intensas, por conta das eleições que ocorrerão em outubro. Longos cortejos cercam os líderes políticos, distinguindo-se pelos balões, bonés, bandeiras, cartazes e camisetas personalizadas, orquestras particulares e – ao fim e ao cabo – comida e bebida à farta. Farra para eletrizar os cabos eleitorais…

É óbvio que as manifestações políticas são legítimas e compõem a festa há tempos. Esta, a propósito, não se limita aos rituais religiosos, envolvendo também as festas profanas que caracterizam o longo verão baiano. Mas é nítido que o Senhor do Bonfim – e Oxalá – perdem o protagonismo à medida que o enredo religioso cede lugar à instrumentalização política.

A própria imprensa, hoje, privilegia aquelas declarações protocolares dos políticos – qualquer político, aliás – ignorando a cobertura mais global da celebração. Dezenas destas declarações já estão disponíveis, a propósito, para quem quiser se entreter nos sites da vida.

Estas observações não refletem nenhuma inclinação ranzinza, mas buscam trazer uma reflexão mais abrangente – embora despretensiosa – sobre a pulsante sinergia entre fé, religiosidade e cultura na Bahia. É visível que o outrora festejado ciclo de festas populares da Salvador perdeu fôlego e, em grande medida, ganhou sentido diverso.

Na Lavagem do Bonfim, há a apropriação política. Quem não se identifica com os cortejos partidários fica deslocado, o desafio de percorrer os oito quilômetros da Conceição da Praia à Colina Sagrada impõe mil malabarismos a quem repele as claques. Mais à frente, a Festa de Iemanjá, por sua vez, ganhou uma inquietante conotação mercantil.

Com o tempo tudo muda, é verdade. As sociedades são dinâmicas e se transformam. Mas que é chato constatar que a mercantilização e a partidarização empobrecem a fé e a cultura baianas, lá isso é…

Imagem do Senhor do Bonfim saindo da Basílica da Conceição da Praia, foto de Jorge Gauthier

André Pomponet
Últimos posts por André Pomponet (exibir todos)

Deixe um comentário