Governador Jerônimo inaugura nova Rodoviária de Salvador nesta segunda-feira

O governador Jerônimo Rodrigues vai inaugurar oficialmente a nova Rodoviária da Bahia, terminal Salvador, nesta segunda-feira (19). O equipamento, localizado às margens da BR-324, iniciará suas operações na terça-feira (20). Às 7h, Jerônimo vai embarcar no metrô, na estação da atual rodoviária, sentido estação Águas Claras, que é integrada à nova Rodoviária. A imprensa poderá acompanhar este momento, fazendo, junto ao governador, o mesmo trajeto. As atividades da agenda na nova Rodoviária devem iniciar por volta das 8h30.

Antes do ato oficial de inauguração, Jerônimo Rodrigues vai descerrar a placa do SAC Nova Rodoviária e visitar o Centro de Controle Operacional do Terminal.

A nova Rodoviária é integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais.

Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).