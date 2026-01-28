Última etapa da Conferência de Desenvolvimento Rural Solidário da Bahia será concluída hoje em Feira

A última etapa da 3ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 2025 na Bahia, organizada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), será concluída hoje em Feira de Santana, com a elaboração de um “Documento Final” com propostas que vão orientar as políticas públicas e as ações do governo voltadas para “os povos do Campo, das Águas e das Florestas”. A próxima etapa é nacional. A Conferência vai acontecer às 19 horas, no Centro de Convenções, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, secretários e representa tea do segmento rural.

“Trata-se um grande evento para o desenvolvimento rural e a transição agroecológica“, explica o governador. O lema da Conferência 2025 é “Brasil Rural: Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver” e seu principal objetivo é construir uma agenda política estratégica que responda aos desafios estruturais da transformação agroecológica dos Sistemas Alimentares e do Brasil Rural.