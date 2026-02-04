A revitalização das praças

O prefeito José Ronaldo de Carvalho (União) anunciou a revitalização de dez praças da Feira de Santana. Parte delas está localizada no centro da cidade e encontra-se em situação lastimável. Espaços urbanos bem cuidados geram uma série ampla de impactos, transpondo a dimensão da zeladoria e produzindo efeitos sociais, econômicos e – sobretudo – ambientais.

Circular pelas praças do centro comercial da Princesa do Sertão, hoje, é bem pouco convidativo. Há sujeira, há equipamentos quebrados, há mato, há árvores mal-cuidadas e quase não há jardins. Há, também, muita insegurança. Ninguém busca as praças como espaços de lazer, entretenimento e socialização. Servem mais como pontos de vans e ônibus, para apressados embarques e desembarques.

Praças bem cuidadas, equipadas, iluminadas e seguras funcionam como atrativo – de forma gratuita – para a população. Nelas, há possibilidade de lazer e de práticas esportivas, o que se reverte em benefícios para a saúde. Também é um importante instrumento de socialização, pois contribui para aproximar as pessoas. Sem contar, claro, os benefícios para o comércio do entorno.

Os impactos sociais e econômicos são mais óbvios e alcançáveis no médio prazo. Há, porém, o complexo e negligenciado impacto ambiental, cujos efeitos são visíveis no mais longo prazo e exigem intervenções contínuas. É o caso de iniciativas de ajardinamento e, sobretudo, plantio e cuidado com as árvores. Qualquer observador sabe o quanto as árvores das praças feirenses estão maltratadas.

Não faz sentido falar em revitalização de praças, portanto, sem o cuidado permanente com suas árvores. Cuidar das árvores existentes, remover aquelas que estão condenadas e plantar novas mudas são atividades que precisam ser incorporadas à rotina da Feira de Santana.

Os efeitos das mudanças climáticas estão aí, sendo sentidos por todo mundo. Creio que, sensibilizada pela realidade que o noticiário traz todos os dias, a gestão municipal pretende promover uma guinada na forma de abordar a questão ambiental. Isso passa pelo cuidado com as árvores nas praças.

Fevereiro chegou com sensação térmica próxima dos 40 graus. Talvez exatamente por isso, o anúncio aconteceu em um momento oportuno.