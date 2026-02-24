O Rapé do Horto de Padim Ciço

Quando fui a Juazeiro de Padim Ciço, subi ao Horto, primeiro de carro, depois fui andando, em meio à multidão, uma espécie de romaria pelo caminho estreito por onde passava o santo nordestino do catolicismo popular. Nessa via onde pisaram as sandálias do padre sertanejo, estava plantado na esquina de uma das vielas, o Homem do Rapé. Antônio do Rapé, Antônio Rodrigues dos Santos. É uma figura ativa na iconografia do Horto.

Não se encontram registros do jornalismo profissional sobre morte dele, boato que está sendo disseminado em rede sociais é o que assegura a IA daqui de casa. Tou acreditando nela. Sabendo ler e perguntar, ela vai apurando. Seu Antônio continua vivo. E viva Antônio do Rapé!!