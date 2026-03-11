Escolaridade, gênero, cor e residência

Até os anos 1980, na Princesa do Sertão, era muito comum se deparar com pessoas que não sabiam ler, nem escrever. Muitas vieram do campo, labutaram na roça e possuíam idade avançada; outras, mais jovens, absorvidas pela incontornável necessidade de trabalhar, abandonavam logo os estudos; para boa parte da população, inclusive, não havia escolas e muitas das que existiam apresentavam qualidade sofrível.

A lembrança leva a reconhecer os avanços da educação nas últimas décadas aqui no Brasil e, também, na Feira de Santana. Isso com base nos números do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No levantamento, constatou-se que pelo menos 98% da população com idade até 34 anos é alfabetizada na Princesa do Sertão. Isso mesmo: menos de 2% das pessoas até esta idade não sabe ler e escrever. Trata-se, indiscutivelmente, de um grande avanço. Obviamente, os melhores resultados estão entre os mais jovens: 98,37% na faixa dos 15 aos 19 anos; 98,56% dos 20 aos 24 anos; e 98,1% dos 25 aos 34 anos.

À medida que avançam as faixas etárias, as mazelas do passado tornam-se mais evidentes. Entre 35 e 44 anos a alfabetização alcança 96,39%; na faixa posterior (45 a 54 anos) o percentual é de 92,4%; entre 55 e 65 anos, quem sabe ler e escrever totaliza 88,45%. Acima de 65 anos, a taxa de alfabetização é inferior a 80%.

O Censo 2022 trouxe também uma informação inédita, que ajuda a compreender a realidade brasileira: o percentual de pessoas alfabetizadas nas favelas. No caso da Feira de Santana, este percentual alcança 90,42% da população residente nesses espaços, contra 93,4% nas demais regiões da cidade.

Mas, se o brasileiro – o feirense, neste caso – teve acesso à escola e formalmente conseguiu se alfabetizar, os desafios relacionados à permanência e à aprovação seguem significativos. Neste quesito, as mulheres estão à frente: elas têm, em média, 10 anos de estudo, contra 9,2 dos homens. Isso significa que, no agregado, na Feira de Santana, as pessoas dispõem apenas do Ensino Fundamental, na média.

Quando se considera o recorte relacionado a cor e raça, as históricas mazelas se repetem. Os brancos, na média, ostentam 10,6 anos de estudo; os pardos (9,6) e os pretos (9,1) têm menos anos de estudo; a liderança em escolaridade cabe aos amarelos (11,2) e, por fim, os indígenas têm 8,8 anos de estudo, conforme o levantamento.

Reitere-se que, na comparação com 40 ou 50 anos atrás, os avanços foram notáveis. Mas o mundo mudou muito também, desde então. Tecnologia, ciência e informação evoluíram muito, tornando o mundo muito mais complexo. Esta complexidade crescente exige pessoas com mais escolaridade, habilidades e conhecimentos.

Segue imposta, portanto, a necessidade de seguir avançando, agora de maneira mais acelerada.

Ilustração feita pela IA