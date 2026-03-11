Zé Ronaldo revela: foi convidado por ACM Neto e Jerônimo para ser candidato a Vice-governador

Hoje sim, Zé Ronaldo revelou alguma coisa que ainda não tinha dito a nenhum meio de comunicação da Bahia: ele recebeu convites tanto de ACM Neto quanto de Jerônimo para ser candidato a vice-governador. A revelação foi feita no programa Acorda Cidade, ao radialista Dilton Coutinho. Zé Ronaldo manteve a discrição sobre detalhes, se disse honrado ser convidado para tal cargo “mas sempre disse “inclusive a você“, disse a Dilton, que nao sairia do governo de Feira para se candidatar.

O radialista fez também uma reiterada pergunta feita pela imprensa de Feira sobre se ele tinha ainda raiva de ACM Neto por ter “recebido um canto de carroceria” do grupo, e Zé Ronaldo também desmitificou o assunto, contando detalhe do episódio e afirmando que também sempre tem dito que isso “já passou“.

Quem lê entre as palavras e não espera uma declaração com todas elas, com vírgulas e tudo como um anúncio de emprego, ouviu que, mais uma vez, o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, reafirmou que não está apoiando diretamente nem ACM Neto nem Jerônimo. E nem sabe se vai fazer isso

Um bom momento, talvez o mais relaxado e espontâneo foi quando Dilton Coutinho fez a Zé Ronaldo uma súbita reinvidicação salarial em prol de Reny Alves.

Reny é um “observatório da imprensa”. Hoje há nomes “news” para a profissão que chamavam rádio-escuta. Ele é mais que isso. Reny ouve,lê,grava,filtra e envia para a Prefeitura. Mas analisa e muito bem o que está na frente e atrás do comentário ou da notícia. Profissional de bastidores imprescindível. Trabalhou em todas as campanhas de Zé Ronaldo. A súbita reinvidicação provocou no Prefeito uma ‘risada dobrada’ seguida de elogios de ambos. Um bom momento de descontração.

Dilton Coutinho forçou a barra na pergunta sobre os vices do carlismo, insinuando que Zé Ronaldo participaria da decisão. Uma boa estratégia para comprometer o entrevistado. Mas não deu certo: o Prefeito fez fartos elogios a Sheila Lemos, prefeita de Conquista, e no final disse que “torcia”. Ou seja, não está no campo de jogo. Uma resposta elegante.

A entrevista merece ser reprisada ou então publicada no site Acorda Cidade. Simples sugestão.